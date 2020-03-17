McDonald's закривається на карантин: де можна замовити їжу ресторану

McDonald's закриває всі заклади мережі в Україні на карантин, але продовжить приймати замовлення у McDrive і через сервіс доставки Glovo. Це пов’язано з рішенням Кабміну обмежити роботу закладів громадського харчування на період карантину – з 17 березня до 3 квітня.

McDonald's також посилює заходи безпеки, і рекомендує обмежити переміщення та залишатися вдома, мовиться у пресрелізі компанії.

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"McDonald's в Україні закриває свої двері на період карантину. Наші й без того суворі стандарти якості і безпеки ми посилили додатковими заходами, щоб ви могли продовжувати замовляти через доставку або McDrive", – повідомили також на фейсбук-сторінці компанії.

Що відомо про McDonald's в Україні? Перший заклад McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Мережа ресторанів McDonald's в Україні обслуговує близько 350 тисяч відвідувачів щодня. Штат співробітників налічує близько 7,5 тисячі людей.



Заборони та обмеження в Україні на період карантину / Інфографіка 24 каналу