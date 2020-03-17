За дотриманням карантину у Києві слідкуватимуть спеціальні групи

Верховна Рада ухвалила законопроєкт задля протидії коронавірусу. Серед іншого, він передбачає штрафи та кримінальну відповідальність за недотримання карантину.

У Києві задля дотримання вимог карантину створили робочі групи з поліцейських і працівників Держпродспоживслужби. Як повідомляють у пресслужбі київської поліції, вони робитимуть обходи і каратимуть порушників.

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Ми будемо постійно перевіряти дотримання вимог з боку торговельних і розважальних центрів, театрів, кінотеатрів тощо. У разі виявлення порушень вживатимуться заходи, спрямовані на притягнення винних до відповідальності: адміністративної чи кримінальної,

– зазначив Крищенко.

Яка відповідальність передбачена за порушення карантину

За порушення правил і норм карантину буде встановлено штраф у розмірі 17 – 54 тисяч гривень .

. Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки .

чи обмеження або . Якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.

Окрім того покарання можна отримати за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, згідно ст. 173-1 Кодексу України. Воно тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних доходів.



Що заборонено у карантин / Інфографіка 24 каналу