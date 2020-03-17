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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      За дотриманням карантину у Києві слідкуватимуть спеціальні групи

      - Читать новость на русском
      Для контролю за дотриманням карантину у Києві створили спецгрупи / Фото 24 каналу

      Верховна Рада ухвалила законопроєкт задля протидії коронавірусу. Серед іншого, він передбачає штрафи та кримінальну відповідальність за недотримання карантину.

      У Києві задля дотримання вимог карантину створили робочі групи з поліцейських і працівників Держпродспоживслужби. Як повідомляють у пресслужбі київської поліції, вони робитимуть обходи і каратимуть порушників.

      До теми Хто і як слідкуватиме за транспортом на час карантину

      Ми будемо постійно перевіряти дотримання вимог з боку торговельних і розважальних центрів, театрів, кінотеатрів тощо. У разі виявлення порушень вживатимуться заходи, спрямовані на притягнення винних до відповідальності: адміністративної чи кримінальної,
      – зазначив Крищенко.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину

      • За порушення правил і норм карантину буде встановлено штраф у розмірі 17 – 54 тисяч гривень.
      • Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки.
      • Якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.

      Окрім того покарання можна отримати за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, згідно ст. 173-1 Кодексу України. Воно тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних доходів.

      Забориони в карантин
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      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Поліція КМДА Київрада
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