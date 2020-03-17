За соблюдением карантина в Киеве будут следить специальные группы

Верховная Рада приняла законопроект для противодействия коронавирусу. Среди прочего, он предусматривает штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение карантина.

В Киеве для соблюдения требований карантина создали рабочие группы из полицейских и работников Госпродпотребслужбы. Как сообщают в пресс-служба киевской полиции, они будут делать обходы и наказывать нарушителей.

К теме Кто и как будет следить за транспортом на время карантина

Мы будем постоянно проверять соблюдение требований со стороны торговых и развлекательных центров, театров, кинотеатров и т. В случае выявления нарушений будут приниматься меры, направленные на привлечение виновных к ответственности административной или уголовной,

– отметил Корищенко.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина

За нарушение правил и норм карантина будет установлен штраф в размере 17-54 тысяч гривен.

Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – арест сроком на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.

или ограничение или лишение свободы на 3 года. Если нарушение правил обсервации повлекло смерть или другие серьезные последствия – нарушитель может получить срок от 5 до 8 лет.

Кроме того наказание можно получить за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, согласно ст. 173-1 Кодекса Украины. Оно влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых доходов.

Что запрещено во время карантина / Инфографика 24 канала