За соблюдением карантина в Киеве будут следить специальные группы
Верховная Рада приняла законопроект для противодействия коронавирусу. Среди прочего, он предусматривает штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение карантина.
В Киеве для соблюдения требований карантина создали рабочие группы из полицейских и работников Госпродпотребслужбы. Как сообщают в пресс-служба киевской полиции, они будут делать обходы и наказывать нарушителей.
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Мы будем постоянно проверять соблюдение требований со стороны торговых и развлекательных центров, театров, кинотеатров и т. В случае выявления нарушений будут приниматься меры, направленные на привлечение виновных к ответственности административной или уголовной,
– отметил Корищенко.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина
- За нарушение правил и норм карантина будет установлен штраф в размере 17-54 тысяч гривен.
- Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – арест сроком на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.
- Если нарушение правил обсервации повлекло смерть или другие серьезные последствия – нарушитель может получить срок от 5 до 8 лет.
Кроме того наказание можно получить за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, согласно ст. 173-1 Кодекса Украины. Оно влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых доходов.