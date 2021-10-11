Ранее такую же меру пресечения избрали и для другого фигуранта дела. Руководитель пресс-службы банка Владимир Пикалов тоже будет находиться под домашним арестом.
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В чем подозревают Мецгера
Банкиру и еще одному должностному лицу из "Укрэксимбанка" 7 октября вручили подозрения относительно препятствования работы журналистов. Кроме того, Мецгеру инкриминируют незаконное удержание людей.
Добавим, за препятствование журналистской деятельности Мецгеру могут назначить штраф от 3 400 до 8 500 гривен или 5 лет ограничения свободы.
Мецгеру избрали меру пресечения / Фото "Сегодня"
Конфликт Мецгера с журналистами "Схем": что известно
- Во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером, 4 октября, на журналистов "Схем" напали в кабинете чиновника.
- Банкиру не понравился вопрос о кредите на 60 миллионов Сергею Брюховецкому, выходцу из Донецка. По информации журналистов, его подозревали в финансировании терроризма.
- У съемочной группы забрали камеру и удалили записи интервью. Однако журналистам удалось их восстановить.