Мечта, которая становится реальностью: на Киевщине переселенцы получили 67 гектаров земли

На Киевщине, возле Абрамовки Вышгородского района, пять сотен переселенцев получили почти 67 гектаров земли. Впрочем, это только начало, нужно как минимум изменить целевое назначение этой земли согласно Земельного кодекса Украины.

К этому достижению выходцы из Донбасса и Крыма шли несколько лет. Теперь на этой земле планируют построить жилье.

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Это поле напоминает мне Крым. Именно это место, где есть будущее. Через два года после подачи документов я получила право собственности на эти земли, за это поле выражаю огромную благодарность организаторам "Крымской диаспоры" и их команде,

– рассказала бывшая крымчанка Светлана Олейник, которой принадлежат теперь на этом поле десять соток.

К "Крымской диаспоры" люди начали обращаться еще в 2015 году. Всех объединяло желание иметь свой кусок земли и крышу над головой, ведь в одиночку получить гарантированную законом землю не удавалось. Мечта осуществилась после вмешательства общественной организации, которую возглавляет переселенец из Крыма Анатолий Засоба.

Оформление земли обошлось людям в два с половиной – три с половиной тысячи гривен. По состоянию на сегодня оценочная стоимость этой земли составляет свыше тысячи долларов США,

– пояснил председатель общественной организации "Крымская диаспора" Анатолий Засоба.



Анатолий Засоба, председатель общественной организации "Крымская диаспора"

Но строительство на этом поле начнут не раньше 2020 года. Сперва продлится разработка детального плана территории и присоединение земель к ближайшему населенному пункту. А уже потом – подведение коммуникаций и возведение жилья. А пока что эти сельскохозяйственные земли, предназначенные для ведения индивидуального садоводства. Прежде чем строить, нужно изменить их целевое назначение. И это переселенцев не пугает.

Все, что сделано до сих пор, это не благодаря, а вопреки тому, что государство ничего не делает. Даже, нет ни строчки в законе или в постановлении, который позволяет переселенцам в первую очередь получать земельные участки, – пожаловался Засоба.

В соседней Абрамовке о будущем поселении знают. Отношение местных к переселенцам неоднозначное. Хоть Абрамовка за полсотни километров от столицы, в селе проживает менее 100 человек, школы давно нет, плохое транспортное сообщение. Поэтому возможному соседству с переселенцами здесь скорее радуются, чем наоборот. Надеются, село оживет.

Юрист по профессии, Светлана Олейник сомневалась, что таки дадут землю. Сейчас, когда получила обещанное, не пугает даже то, что возводить жилье придется самостоятельно.

Будем верить, будем стремиться, и все в нашем мире будет таким, каким мы его увидим!

– подытожила будущая жительница Абрамовки.