Оккупационные войска России применили минометы, гранатометы и БМП: два защитника ранены

За прошедшие сутки, 29 июня, враг проявлял активные боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружения танков и минометов. Российские оккупационные войска 34 раза прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 8 из которых – из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились наши позиции в районе Крымского.

Вечером в районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП.

В течение дня на Горловском направлении было горячо. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции близ населенного пункта Новгородское,

– сообщают в штабе.

На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского зафиксирована работа вражеского снайпера.

В течение суток неспокойно было на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бердянского и Гнутового огнем из минометов калибром 120 мм. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.

В следствие активных боевых действий двое наших защитников ранены.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск вдвойне открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении и Гнутово, что на Мариупольском направлении.

По уточненным данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое ранены.