Окупаційні війська Росії застосували міномети, гранатомети і БМП: двох захисників поранено

Упродовж минулої доби, 29 червня, ворог проявляв активні бойові дії із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На окремих ділянках бойовики використовували озброєння танків та міномети. Російські окупаційні війська 34 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 8 з яких – із важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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На Луганському напрямку противник обстріляв із танку захисників Новотошківського. Також під ворожим вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів перебували наші позиції у районі Кримського.

Ввечері у районі Світлодарської дуги російські окупаційні війська провокували захисників Світлодарська, Новозванівки та Травневого. Там противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та озброєння БМП.

Упродовж дня на Горлівському напрямку було найгарячіше. Бої точилися навколо населеного пункту Луганське. Противник використовував гранатомети, стрілецьку зброю і заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети. Для примушення окупантів до припинення вогню наші захисники застосовували наявні вогневі засоби. Також на цьому напрямку ворог обстріляв із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наші позиції біля населеного пункту Новгородське,

– повідомляють у штабі.

На Донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі населених пунктів Мар’їнка, Піски, Авдіївка, Верхньоторецьке та Новомихайлівка, а у районі Невельського зафіксована робота ворожого снайпера.

Упродовж доби неспокійно було на Маріупольському напрямку. Противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із застосуванням зброї, яка має бути відведена на визначені Мінськими домовленостями відстані. Так, ворог провокував захисників Бердянського та Гнутового вогнем з мінометів калібром 120 мм. Вогневого впливу також зазнали наші позиції в районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Павлопіль та Широкине.

У наслідок активних бойових дій двох наших захисників поранено.

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Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населених пунктів Мар’їнка, що на Донецькому напрямку та Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

За уточненими даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, двох поранено.