Все началось с того, что музыкант Вита Грицяк ожидая концерта в городе, познакомилась с дедушкой, который декламировал собственные стихи. Они настолько поразили девушку, что она решила записать это видео и поделиться им в инстаграмме.

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Первый тираж сборника уже раскупили

Познакомившись с девушкой, мужчина рассказал, что всю жизнь мечтал опубликовать собственный сборник, но, к сожалению, редакции и издательства отказывали ему, поэтому он забросил это дело.

Однако аудитория Виты Грицяк высоко оценила стихи дедушки, поэтому девушка решила помочь ему воплотить мечту. Так появился сборник поэзии "Муза". Игорь Вахновский по телефону продиктовал свои стихи Вите Грицяк, а она запустила дело дальше.

Интересно, что в сборнике по QR-коду можно найти музыку, под которую поэт предлагает читать его стихи.

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За считанные дни первый тираж сборника раскупили – люди приобрели более 700 экземпляров дебютного сборника Игоря Вахновского. Сейчас держит подготовка второго тиража.

Реакция Игоря Вахновского на выход первого сборника: смотрите видео



К слову, Игорь очень радуется тому, что после того, как в сети начали набирать популярность видео со стихами, его начали узнавать на улицах. А чат под названием "Поддержка дедушки-поэта" насчитывает уже более 550 участников.