Усе почалося із того, що музикантка Віта Грицяк чекаючи на концерт у місті, познайомилася з дідусем, який декламував власні вірші. Вони настільки вразили дівчину, що вона вирішила записати це на відео та поділитися ним в інстаграмі.

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Перший тираж збірки уже розкупили

Познайомившись з дівчиною, чоловік розповів, що все життя мріяв опублікувати власну збірку, але, на жаль, редакції та видавництва відмовляли йому, то ж він закинув цю справу.

Однак авдиторія Віти Грицяк високо оцінила вірші дідуся, то ж дівчина вирішила допомогти йому втілити мрію. Так з'явилася збірка поезії "Муза". Ігор Вахновський телефоном продиктував свої вірші Віті Грицяк, а вона запустила справу далі.

Цікаво, що у збірці за QR-кодом можна знайти музику, під яку поет пропонує читати його вірші.

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За лічені дні перший тираж збірки розкупили – люди придбали понад 700 примірників дебютної збірки Ігоря Вахновського. То ж зараз тримає підготовка другого тиражу.

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До слова, пан Ігор дуже радіє від того, що після того, як у мережі почали набирати популярності відео з віршами, його почали впізнавати на вулицях. А чат з назвою "Підтримка дідуся-поета" нараховує уже понад 550 учасників.



