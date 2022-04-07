Мечты импотента: российская пропаганда уже превзошла Гитлера
Источник:фейсбук Андрея Зубова
Российское информационное агенство новостей (РИА "Новости") опубликовало статью "Что Россия должна сделать с Украиной". Что это было?
Мечты импотента
Этот отвратительный текст напоминает мечты импотента – грязные и бесплодные – видит око да зуб неймёт.
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Но по существу я должен сказать, что хотя мечты автора бесплодны, они вполне преступны – это прямой, незамаскированный никакими намеками и оговорками, призыв к геноциду украинского народа и уничтожению украинской культуры.
Мне по долгу историка приходилось читать и "Майн Кампф", и "Протоколы сионских мудрецов". Статья, опубликованная в РИА "Новости" 5 апреля, злобней, лживей и преступней обоих этих одиозных текстов.
Преступление против человечности
В статье нет ни слова правды и ни звука добра.
Безусловно, руководство РИА "Новости", дав пространство для этой статьи, совершило тяжкое преступление против человечности и ответит за него по всей строгости международных законов. Иначе и быть не может.
Об авторе статьи я не говорю. Он недостоин упоминания.
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