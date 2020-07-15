За законопроект проголосовали 339 парламентариев, не голосовали 36 нардепов, воздержались 3, пишет 24 канал.

Ранее Кабмин принял закон, который позволяет решать споры вне суда

По словам авторов законопроекта, он должен иметь положительное влияние на сферу правоотношений, связанных с разрешением конфликтов (споров), возникающих из:

Что такое медиация?

Это вид альтернативного урегулирования споров с привлечением посредника (медиатора), который помогает сторонам конфликта наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию, чтобы они сами смогли выбрать вариант решения, который бы удовлетворял интересы и потребности всех участников конфликта.

В отличие от формального судебного или хозяйственного процесса, во время медиации стороны достигают согласия сами. Посредник или медиатор не принимает решение за них.