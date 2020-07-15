Рада дала зеленый свет медиации в Украине
Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект № 3504 о медиации. Он предлагает определить правовые основы и порядок ее проведения в Украине.
За законопроект проголосовали 339 парламентариев, не голосовали 36 нардепов, воздержались 3, пишет 24 канал.
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По словам авторов законопроекта, он должен иметь положительное влияние на сферу правоотношений, связанных с разрешением конфликтов (споров), возникающих из:
- гражданских,
- семейных,
- трудовых,
- хозяйственных,
- административных правоотношений,
- а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым.
Что такое медиация?
Это вид альтернативного урегулирования споров с привлечением посредника (медиатора), который помогает сторонам конфликта наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию, чтобы они сами смогли выбрать вариант решения, который бы удовлетворял интересы и потребности всех участников конфликта.
В отличие от формального судебного или хозяйственного процесса, во время медиации стороны достигают согласия сами. Посредник или медиатор не принимает решение за них.
Что предусматривает законопроект о медиации:
- физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейсий суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства;
- медиация проводится по взаимному согласию сторон медиации в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора.
- Отмечается, что приобрести статус медиатора сможет любое физическое лицо, которое получило высшее образование и прошло базовую подготовку в сфере медиации в Украине или за ее пределами.