Верховна Рада ухвалила у першому читанні за основу законопроєкт № 3504 про медіацію. Він пропонує визначити правові засади і порядок її проведення в Україні.

За законопроєкт проголосували 339 парламентарів, не голосували 36 нардепів, а утримались 3, пише 24 канал.

Раніше Кабмін ухвалив закон, який дозволяє вирішити суперечки поза судом

За словами авторів законопроєкту, він має мати позитивний вплив на сферу правовідносин, пов’язаних із вирішенням конфліктів (спорів), що виникають з:

цивільних,

сімейних,

трудових,

господарських,

адміністративних правовідносин,

а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним.

Що таке медіація? Це вид альтернативного врегулювання суперечок із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію, щоб вони самі змогли обрати варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.



На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі. Посередник або медіатор не приймає рішення за них.

Що передбачає законопроєкт про медіацію: