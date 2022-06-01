Медиапутешествия Овсянниковой имеют исключительно единственную цель – Золотухин
Мария Овсянникова – эксредактор одного из пропагандистских телеканалов России – собиралась приехать в Киев, чтобы дать пресс-конференцию. Впрочем, встречу отменили.
Подробнее о возможной цели приезда Марии Овсянниковой 24 канала рассказал глава Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин.
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По его мнению, медиапутешествия Овсянниковой можно объяснить всего одной причиной. Приезд Овсянниковой является составной частью мировой коммуникационной компании , которая должна предоставить доказательства правительствам Европы, что не все россияне якобы одинаковы. А значит – с них нужно снимать санкции.
Медиапутешествия Овсянниковой имеют исключительно единственную цель,
– подчеркнул Золотухин.
Он убежден, что цель ее медиапутешествий – это освобождение проживающих в страны Европы граждан России от бремени распределенной ответственности за политику Кремля и Владимира Путина.
"Она должна стать живым доказательством того, что есть россияне от большинства тех, кто поддерживает политику Путина", - добавил Дмитрий Золотухин.
Что известно о приезде Овсянниковой и кто она такая
- Овсянникова является одним из тех, кто фактически олицетворяет российскую пропаганду.
- Она долгое время работала редактором одного из главных пропагандистских телеканалов России. Речь идет о примерно 10 годах.
- Мария Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине. Впрочем, такое поведение может являться спецоперацией, согласованной с ФСБ.
- В марте 2022 года она прервала эфир программы "Время", выбежав с плакатом: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".
- Тогда российскую журналистку задержали и демонстративно оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста. После этого она уехала из России.
- А уже 11 апреля стало известно, что пропагандистка будет работать в немецком издании Die Welt и будет участвовать в подготовке новостей о России и Украине.