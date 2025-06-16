Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителей 80 Галицкой бригады.

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Как работает медэвак 80 Галицкой бригады

Медики признаются: их работа стала уже обыденностью. Павел управляет автомобилем, а Анна занимается ранеными, которых они доставляют в стабилизационный пункт.

Если ранен кто-то из знакомых военных, это выбивает из колеи. Медики волнуются и пытаются помочь так, чтобы лишний раз не сделать больно. В других случаях их движения отточены до автоматизма. Конечно, это не означает, что к "своим" относятся как-то иначе.

Раненых пытаются успокоить прикосновением, ласковым словом – так солдаты чувствуют себя более безопасно. Это и психологическая разгрузка пехотинцев, и благодарность за их работу.

Медики порой слышат истории как из кино. Не перестают удивляться тому, сколько всего происходит на самом деле. Но все услышанное стараются не принимать слишком близко к сердцу, чтобы держать себя в равновесии. В отпуске об армии вообще не говорят.

Я могу на него крикнуть, мол, едь медленнее, потому что военнослужащий имеет переломы, ему больно на ямах. Или поезжай очень быстро, потому что у нас тяжелый. (...) Он понимает, что я безотносительно к нему имею какие-то претензии, но под воздействием адреналина, стрессовых факторов... Павел мне это все прощает. А как приезжаем, то можем это обсудить,

– рассказывает Анна.

Павел говорит, что понимает эмоции жены, у которой на руках может умереть человек, и делает свою работу. Иногда может перевязать легких раненых.

Анна попала в армию еще до полномасштабки. В январе 2016 года закончила медицинский колледж в городе Киверцы. Год работала медицинской сестрой в терапевтическом отделении. Когда знакомый из ТЦК предложил работу в 80-ке, подписала контракт.

Было страшно, я не знала, что со мной будет. В то время я была очень молодая, мне был тогда 21 год, наверное, или 20 еще. Уже хотела даже отказаться от этой затеи, но мне было очень стыдно, потому что я пообещала одному военнослужащему, Ивану Терешко. Он тогда отбирал меня в нашу бригаду, и я уже ему пообещала. И мне было стыдно нарушить свое слово,

– вспомнила девушка.

По контракту она служила до 2018-го. Иван Терешко погиб во время полномасштабной войны.

Павел хотел быть военным с детства. Отслужил срочную, был мобилизованным во время АТО. Но в гражданской жизни себя не нашел и вернулся на контракт. В 2017 году решил закончить с войском, раздал снаряжение.

24 февраля 2022 года вернуло на службу обоих. Тогда и стали одним экипажем медэвакуации. А вообще Анна и Павел познакомились в 2017 году под Песками.

Я всегда всем рассказываю, что нас война познакомила. Надеюсь, что не разлучит,

– говорит мужчина.

Супругам спокойно работать вместе, они уверены друг в друге. Иногда помогали и россиянам. Говорят, что относятся к ним прежде всего как к обменному ресурсу.