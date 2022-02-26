Как отметили в Минздраве, ни одна больница в Украине не закрылась. Украинские медики работают и спасают раненых.
Важно Оккупанты продолжают производить обстрелы "скорых", – Ляшко обратился к международному сообществу
Что изменили в правительстве по поводу больниц
Изменения предусматривают для медицинских учреждений в Украине расчет фактической стоимости медицинских услуг в месяц по всем пакетам услуг. Он определяется согласно Программе медицинских гарантий.
Положение договоров о внесении электронных данных в ЕСОЗ не применяется.
Изменения в постановление также предусматривают, что запланированная фактическая стоимость медицинских услуг для всех направлений Программы медицинских гарантий рассчитывается как 1/12 от общей цены договора, начиная с месяца, когда ввели военное положение.
Оплаты будут производиться не позднее месяца, в котором введено военное положение.
Берегите себя и своих родных! Украина победит!
– отметили в Минздраве.
Гордимся нашими медиками, которые под обстрелами врагов продолжают оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся.
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