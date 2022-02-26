Як зауважили у МОЗ, жодна лікарня в Україні не закрилась. Українські медики працюють і рятують поранених.
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Що змінили в уряді щодо лікарень
Зміни передбачають для медичних закладів в Україні розрахунок фактичної вартості медичних послуг на місяць за всіма пакетами послуг. Він визначається відповідно до Програми медичних гарантій.
Положення договорів щодо внесення електронних даних в ЕСОЗ не застосовується.
Зміни до постанови також передбачають, що запланована та фактична вартість медичних послуг для всіх напрямів Програми медичних гарантій розраховується як 1/12 від загальної ціни договору, починаючи з місяця, коли ввели воєнний стан.
Оплати здійснюватимуться не пізніше місяця, у якому введено воєнний стан.
Бережіть себе та своїх рідних! Україна переможе!
– наголосили у МОЗ.
Пишаємось нашими медиками, які під обстрілами ворогів продовжують надавати медичну допомогу всім, хто її потребує.
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