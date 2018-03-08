Медицинский скандал в Сумах: главный врач поликлиники пришел на работу пьяным

Главный врач одной из местных поликлиник пришел на работу пьяным. Говорят, это уже не первый раз. На этот раз запах алкоголя услышали на совещании у заместителя мэра.

Опьянение Тараса Стефаника заметили на совещании, которое собрал заместитель городского головы. На нем должны были обсуждать строительство новой амбулатории. Отвечать за которую, к слову, должен был именно этот главный врач. Но несмотря на важность встречи – мужчина опоздал на 20 минут.

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Когда же он зашел, то присутствующие почувствовали от него запах алкоголя, выразили свое недовольство этим. Практически сразу был приглашен представитель отдела кадров, а также исполняющего обязанности городского головы Войтенко Владимир Владимирович, которые предложили Тарасу Васильевичу пройти лабораторное исследование на состояние алкогольного опьянения,

– рассказал заместитель городского головы. г. Сумы Максим Галицкий.

Но медик проходить тест отказался. Уверяя присутствующих, что к алкоголю - ни-ни, вот уже полгода. Никто ему не поверил, и решили привлечь к ситуации правоохранителей.

Пока единственное наказание главного врача поликлиники за пьянку – штраф в 85 гривен. И это при том, что в таком состоянии он приходил на работу, лечил людей и отдавал приказы, чем рисковал здоровьем и жизнью пациентов.

Как выяснилось, жалобы о нетрезвом состоянии главного врача на рабочем месте в горсовет поступают не впервые. И лишь в этот раз прибегли к кардинальным действиям. Если мэр согласится на увольнение главврача, то уже к концу следующей недели он станет безработным.