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Медицинский скандал в Сумах: главный врач поликлиники пришел на работу пьяным

17:41, 8 марта 855 Читати новину українською

Главный врач одной из местных поликлиник пришел на работу пьяным. Говорят, это уже не первый раз. На этот раз запах алкоголя услышали на совещании у заместителя мэра.

Опьянение Тараса Стефаника заметили на совещании, которое собрал заместитель городского головы. На нем должны были обсуждать строительство новой амбулатории. Отвечать за которую, к слову, должен был именно этот главный врач. Но несмотря на важность встречи – мужчина опоздал на 20 минут.

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Когда же он зашел, то присутствующие почувствовали от него запах алкоголя, выразили свое недовольство этим. Практически сразу был приглашен представитель отдела кадров, а также исполняющего обязанности городского головы Войтенко Владимир Владимирович, которые предложили Тарасу Васильевичу пройти лабораторное исследование на состояние алкогольного опьянения,
– рассказал заместитель городского головы. г. Сумы Максим Галицкий.

Но медик проходить тест отказался. Уверяя присутствующих, что к алкоголю - ни-ни, вот уже полгода. Никто ему не поверил, и решили привлечь к ситуации правоохранителей.

Пока единственное наказание главного врача поликлиники за пьянку – штраф в 85 гривен. И это при том, что в таком состоянии он приходил на работу, лечил людей и отдавал приказы, чем рисковал здоровьем и жизнью пациентов.

Как выяснилось, жалобы о нетрезвом состоянии главного врача на рабочем месте в горсовет поступают не впервые. И лишь в этот раз прибегли к кардинальным действиям. Если мэр согласится на увольнение главврача, то уже к концу следующей недели он станет безработным.

Теги: Новости Украины Лечение Сумы
Источник: 24 Канал
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