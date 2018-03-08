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Медичний скандал у Сумах: головний лікар поліклініки прийшов на роботу п’яним

17:33, 8 березня 927 Читать новость на русском

Головний лікар однієї із місцевих поліклінік прийшов на роботу п'яним. Кажуть, це вже не вперше. Цього разу запах алкоголю почули на нараді у заступника мера.

Сп’яніння Тараса Стефаника помітили на нараді, яку зібрав заступник міського голови. На ній мали обговорювати будівництво нової амбулаторії. Відповідати за яку, до слова, мав саме цей головний лікар. Та попри важливість зустрічі – чоловік спізнився на 20 хвилин.

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Коли ж він зайшов , то присутні відчули від нього різкий запах алкоголю , висловили своє невдоволення цим. Практично одразу було запрошено представника відділу кадрів , а також виконуючого обов’язки міського голови Войтенка Володимира Володимировича, які запропонували Тарасу Васильовичу пройти лабораторне дослідження на стан алкогольного сп’яніння,
– розповів заступник міського голови м. Суми Максим Галицький.

Та медик проходити тест відмовився. Запевняючи присутніх, що до алкоголю – зась, ось уже півроку. Ніхто йому не повірив, й вирішили залучити до ситуації правоохоронців.

Поки що єдине покарання головного лікаря поліклініки за пиятику – штраф у 85 гривень. І це при тому, що в такому стані він приходив на роботу, лікував людей і віддавав накази, чим ризикував здоров'ям і життям пацієнтів.

Як з'ясувалось, скарги про нетверезий стан головного лікаря на робочому місці до міськради надходять не вперше. Та лиш цього разу вдались до кардинальних дій. Якщо міський голова погодиться на звільнення головлікаря, то вже до кінця наступного тижня він стане безробітним.

Теги: Новини України Лікування Суми
Джерело: 24 Канал
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