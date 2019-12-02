Медицинский университет в Луганской области получил российскую аккредитацию

Россия выдала аккредитацию вуза на территории оккупированной Луганщины. Теперь Луганский государственный медицинский университет имени святого Луки будет выдавать дипломы российского образца.

Аккредитацию вузу страна-оккупант предоставила на 6 лет, сообщили в российской федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

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Медицинский университет сможет выдавать дипломы российского образца по следующим специальностям: стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.

Университет стал первым украинским вузом, расположенным на оккупированной территории Луганской области, который получил такую аккредитацию.

Ранее разрешения осуществлять обучение Россия предоставила нескольким высшим учебным заведениям на неподконтрольной территории Донетчины.

В так называемой "ЛНВ" добавили, что документы для аккредитации в России осенью подали еще два вуза: Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля, сообщили сепаратистские СМИ.

Как сейчас происходит поступление для жителей неподконтрольных территорий в украинские вузы