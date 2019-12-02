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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Медицинский университет в Луганской области получил российскую аккредитацию

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      Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию / gtrklnr.com

      Россия выдала аккредитацию вуза на территории оккупированной Луганщины. Теперь Луганский государственный медицинский университет имени святого Луки будет выдавать дипломы российского образца.

      Аккредитацию вузу страна-оккупант предоставила на 6 лет, сообщили в российской федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

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      Медицинский университет сможет выдавать дипломы российского образца по следующим специальностям: стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.

      Университет стал первым украинским вузом, расположенным на оккупированной территории Луганской области, который получил такую аккредитацию.

      Ранее разрешения осуществлять обучение Россия предоставила нескольким высшим учебным заведениям на неподконтрольной территории Донетчины.

      В так называемой "ЛНВ" добавили, что документы для аккредитации в России осенью подали еще два вуза: Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля, сообщили сепаратистские СМИ.

      Как сейчас происходит поступление для жителей неподконтрольных территорий в украинские вузы

      • не нужно сдавать ВНО;
      • надо сдать 3 вступительных экзамена;
      • обратиться в образовательный центр "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина";
      • для поступления необязательно иметь украинский паспорт.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Высшее образование Новости России Новости Луганска Образование
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