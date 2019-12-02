Медичний університет у Луганській області отримав російську акредитацію

Росія видала акредитацію вишу на території окупованої Луганщини. Тепер Луганський державний медичний університет імені святого Луки видаватиме дипломи російського зразка.

Акредитацію вишу країна-окупант надала на 6 років, повідомили в російській федеральній службі з нагляду у сфері освіти та науки.

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Медичний університет зможе видавати дипломи російського зразка за такими спеціальностями: стоматологія, педіатрія, лікувальна справа та фармація.

Університет став першим українським вишем, розташованим на окупованій території Луганської області, який отримав таку акредитацію.

Раніше дозволи здійснювати навчання Росія надала кільком вищим навчальним закладам на непідконтрольній території Донеччини.

У так званій "ЛНР" додали, що документи для акредитації в Росії восени подали ще два виші: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Луганський національний університет імені Володимира Даля, повідомили сепаратистські ЗМІ.

Як наразі відбувається вступ для жителів непідконтрольних територій в українські виші