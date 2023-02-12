Это одно из крупнейших коммунальных медицинских объединений Украины, имеющее ориентировочную площадь – 180 тысяч квадратных метров. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.
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Нужно увеличивать возможности
По его словам, к работе в этом объединении привлечены более 4 тысяч медицинских работников.
За все месяцы войны мы приняли более 11 тысяч раненых. И продолжаем принимать каждый день,
– отметил он.
Мэр рассказал, что сегодня медицинское объединение производит протезы для раненых. Также имеет возможность приживлять бионические протезы для руки.
"Этот цикл мы прошли, и теперь нам нужно увеличивать наши возможности. И здесь имеем качественную поддержку со стороны немецких и итальянских коллег. Работаем со многими", – отметил он.
Миллионы людей будут нуждаться в психологической поддержке
Садовый подчеркнул, что следующий шаг – чтобы каждый человек, имеющий военную травму, получил психологическую реабилитацию.
"На базе нашего объединения работает два больших центра ментального здоровья. Также во всех наших поликлиниках открываем такие центры, потому что у нас миллионы людей будут нуждаться в психологической поддержке", – подчеркнул мэр.
Строится жилье для 700 человек
Он отметил, что сейчас начинается строительство жилья для раненых переселенцев.
Человек, например, находился некоторое время в больнице, получил протез. Ему нужно пройти реабилитацию. В больнице ему уже нет смысла находиться, но должно быть помещение рядом. Поэтому мы сейчас строим дома ориентировочно для 700 человек, которые будут там жить,
– заметил Садовый.
Он подчеркнул, что этот проект поддерживается Европейским союзом.
Андрей Садовый рассказал о Национальном реабилитационном центре "НЕЗЛАМНІ": смотрите видео
Нужно гораздо больше таких объектов
"И, конечно, важный вопрос – поиск работы для людей, подвергшихся ужасам войны. Это комплексный подход: реабилитация, протезирование, помощь в работе, помощь с поселением. Это все называется – национальный реабилитационный центр UNBROKEN ("НЕЗЛАМНІ"). И моя идея очень проста – чтобы эти хорошие практики, которые мы имеем, другие города тоже у себя применяли", – подчеркнул городской голова Львову.
По его словам, он очень рад, что в Украине есть много частных инициатив, а также есть государственные центры, которые заботятся о тех, кто пострадал от войны.
Сегодня мы все должны работать на одно. И у нас, кстати, очень хороший контакт с Министерством здравоохранения, Министерством социальной защиты, Министерством ветеранов и, конечно, с Медицинской службой Министерства обороны. Это очень качественное сотрудничество,
– отметил он.
Городской голова назвал следующий шаг объединения: весной открываются новые площади для реабилитации – ориентировочно 4,5 тысяч квадратных метров. А до конца года еще 3 тысячи новых квадратных метров.
"На самом деле, нужно гораздо больше таких объектов по всей стране, потому что раненых очень много", – резюмировал Андрей Садовый.
Корпус реабилитации "НЕЗЛАМНІ" во Львове
- В апреле во Львове планируют открыть корпус реабилитации "НЕЗЛАМНІ".
- Реабилитационный корпус будет иметь семь этажей с моделями квартиры и даже магазина. Это необходимо для того, чтобы пациенты могли максимально подготовиться к новым условиям жизни.
- Ежегодно центр будет оказывать помощь около 10 тысяч украинцам. Работники реабилитационного центра будут использовать современное оборудование и новейшие методики для восстановления полноценной жизни военных и гражданских, которые получили травмы в результате вооруженной агрессии врага.
- Реабилитационный корпус производят на базе старого корпуса поликлиники. Первыми партнерами этого проекта стали Красный Крест, Польша, город-партнер Львова Фрайбург. Часть реабилитационного оборудования, необходимого для работы центра уже предоставили Швейцария и Германия.
- Кроме корпуса будет функционировать и дневной стационар и амбулаторная помощь. Более того, помощь в реабилитационном корпусе будут получать пациенты стационара – для них предусмотрено 54 койки на двух этажах.
- В новом корпусе реабилитационного центра будет установлено новейшее оборудование: роботизированная система ходьбы; экзоскелеты; робопорчатки, которые помогают двигать рукой и т.д.
- Корпус будет оснащен обязательной составляющей процесса обновления – бассейном. Чтобы украинцы как можно скорее могли восстановиться после боевых травм, в центре "НЕЗЛАМНІ" запустили программу протезирования. Кроме обычных протезов специалисты Центра начали устанавливать пациентам бионические.