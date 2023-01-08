Об этом 24 Каналу рассказал мер Львова Андрей Садовый. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Львов принял более 11 тысяч раненых военных и гражданских. Им стараются максимально помочь, чтобы они как можно скорее вернулись к привычной жизни.

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Наша задача – и операцию отменно сделать, и протезы временные либо постоянные предоставить. Психологическая реабилитация, социальная. Начинаем в этом году строить жилье для раненых переселенцев,

– отметил Садовый.

Выстраивание целой экосистемы с помощью военных и гражданских постепенно продлится годами. Но процесс уже давно начался.

Сколько во Львове живет переселенцев

Как подчеркнул Садовый, сейчас во Львове проживает ориентировочно 150 000 переселенцев. В городе даже есть определенные центры общин из Мелитополя, Мариуполя, Харьковщины и т.д. Некоторые уже вернулись домой после деоккупации территории.

Работа для переселенцев во Львове есть. Значительная часть людей уже устроилась. Город создает все условия, чтобы переселенцы могли пойти работать.

Сколько во Львове переселенцев – рассказал Садовый: смотрите видео

Конечно, есть и мамы с детьми. Помогаем им устроить детей в садики, многие пошли уже в школу. Ожидаем, что после войны во Львове останется жить около 50 тысяч переселенцев. Надо думать, где они будут не только работать, но и жить,

– заметил Садовый.

Мэр Львова призвал поддерживать украинских военных, которые приближают победу Украины.

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