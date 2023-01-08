Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Львів прийняв понад 11 тисяч поранених військових та цивільних. Їм намагаються максимально допомогти, щоб вони якнайшвидше повернулися до звичного життя.

До теми Виплати ВПО у січні: яка допомога доступна від держави та міжнародних фондів

Наше завдання – і операцію якісно зробити, і протези тимчасові чи постійні надати. Психологічна реабілітація, соціальна. Починаємо в цьому році будувати житло для поранених переселенців,

– зазначив Садовий.

Вибудова цілої екосистеми з допомоги військовим та цивільним поступово триватиме роками. Але процес вже давно розпочався.

Скільки у Львові живе переселенців

Як підкреслив Садовий, зараз у Львові проживає орієнтовно 150 тисяч переселенців. В місті навіть є певні осередки громад з Мелітополя, Маріуполя, Харківщини тощо. Дехто вже повернувся додому після деокупації території.

Робота для переселенців у Львові є. Значна частина людей вже влаштувалася. Місто створює всі умови, щоб переселенці мали змогу піти працювати.

Скільки у Львові перебуває переселенців – розповів Садовий: дивіться відео

Звісно, що є й мами з дітками. Помагаємо їм влаштувати дітей в садочки, багато пішло вже до школи. Очікуємо, що після війни у Львові залишиться жити близько 50 тисяч переселенців. Треба думати, де вони будуть не лише працювати, але й жити,

– зауважив Садовий.

Міський голова Львова закликав підтримувати українських військових, які наближають перемогу України.

В Україні автоматично продовжать соцвиплати