Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Львів прийняв понад 11 тисяч поранених військових та цивільних. Їм намагаються максимально допомогти, щоб вони якнайшвидше повернулися до звичного життя.
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Наше завдання – і операцію якісно зробити, і протези тимчасові чи постійні надати. Психологічна реабілітація, соціальна. Починаємо в цьому році будувати житло для поранених переселенців,
– зазначив Садовий.
Вибудова цілої екосистеми з допомоги військовим та цивільним поступово триватиме роками. Але процес вже давно розпочався.
Скільки у Львові живе переселенців
Як підкреслив Садовий, зараз у Львові проживає орієнтовно 150 тисяч переселенців. В місті навіть є певні осередки громад з Мелітополя, Маріуполя, Харківщини тощо. Дехто вже повернувся додому після деокупації території.
Робота для переселенців у Львові є. Значна частина людей вже влаштувалася. Місто створює всі умови, щоб переселенці мали змогу піти працювати.
Скільки у Львові перебуває переселенців – розповів Садовий: дивіться відео
Звісно, що є й мами з дітками. Помагаємо їм влаштувати дітей в садочки, багато пішло вже до школи. Очікуємо, що після війни у Львові залишиться жити близько 50 тисяч переселенців. Треба думати, де вони будуть не лише працювати, але й жити,
– зауважив Садовий.
Міський голова Львова закликав підтримувати українських військових, які наближають перемогу України.
В Україні автоматично продовжать соцвиплати
- Уряд ухвалив рішення автоматично продовжити здійснення соцвиплат з 2023 року. Звертатися до органів соцзахисту непотрібно.
- Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування. Повний перелік дивіться за посиланням.
- Переселенці також можуть не звертатися до органів соцзахисту для отримання допомоги на проживання. Її нарахують автоматично.