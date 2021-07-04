Тромбоза не было: назвали предварительные причины смерти украинца, вакцинированного Pfizer

Смерть 47-летнего украинца, которого 2 июля вакцинировали против коронавируса, наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Медики заверили, что у мужчины не было тромбоза.

Первую дозу вакцины он получил 2 июля. Его прививали вакциной Pfizer/BioNTech. Стоит заметить, что из этого же флакона вакцинировали еще 5 человек.

Важно В комиссии биобезопасности при СНБО прокомментировали смерть вакцинированного Pfizer украинца

Предварительные причины смерти

Медики считают, что причиной смерти мужчины после COVID-прививки стали болезни сердца.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет,

– говорится в сообщении.

В то же время известно, что хронических заболеваний у мужчины якобы не было.

7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало связь между возникновением тромбов и вакцинацией препаратом AstraZeneca. За это некоторые страны отказались от этой вакцины.

Сейчас этот случай рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой области.

Что известно о смерти вакцинированного украинца

Мужчину вакцинировали Pfizer 2 июля в 13:45 на предприятии. В течение одного часа у него не было никаких симптомов или нареканий на самочувствие.

В 17:00 он пожаловался на тошноту и потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти пациента не удалось.

Стоит отметить, что глава комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть пациента связана с американским препаратом. Однако, по его словам, этот случай привлечет внимание мира.