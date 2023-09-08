Для этой громады передали также средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в Благотворительном Фонде Эдуарда Мкртчана.
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Медики прифронтовых громад – это герои современности, отмечают в Благотворительном Фонде. В некоторых громадах области они спасают жизнь и здоровье людей уже около 10 лет.
Мой Благотворительный Фонд активно поддерживает медицину области. Сегодня передаем очередной гуманитарный груз. Громада Торецка получила машину скорой помощи. Для местных медиков привезли груз со средствами индивидуальной защиты для медперсонала и пациентов,
– сообщил основатель Фонда Эдуард Мкртчан, участвующий в боевых действиях в Донецкой области.
Медики получили вещи, которые критично нужны для спасения людей / Фото Фонда
По его словам, речь идет о медицинских халатах, масках и других критически важных позициях.
"Будем делать все и дальше, чтобы врачам громад, которые больше всего страдают от вражеских атак, хватало средств для спасения людей. В их руках – жизнь защитников Украины и всех гражданских ", – подчеркнул Эдуард Мкртчан.
Что известно о Благотворительном Фонде Эдуарда Мкртчана
- Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана действует в Донецкой области около двух лет. Организация оказывает помощь гражданским и военным.
- Медучреждения Донецкой области от Фонда получили 2 современных машины скорой помощи, 5 кислородных концентраторов, 32 единицы современных многофункциональных медицинских кроватей с электроприводом и несколько грузовиков гуманитарной помощи с медицинскими товарами.
- Также благотворители помогли Краматорской городской больнице №2 строительными материалами для ремонта крыши на сумму почти в 1 миллион гривен.
- С начала 2023 года на средства Фонда для военных приобрели и передали 20 пикапов и внедорожников, 12 установок очистки воды, 6 модемов Starlink, 6 станций EcoFlow и генераторы.
- В течение этого и прошлого года благотворители оказали гуманитарную помощь десяткам тысяч гражданских жителей Донецкой области. Люди получили продуктовые наборы, печки-буржуйки, генераторы, строительные материалы для восстановления инфраструктуры.