Для этой громады передали также средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в Благотворительном Фонде Эдуарда Мкртчана.

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Медики прифронтовых громад – это герои современности, отмечают в Благотворительном Фонде. В некоторых громадах области они спасают жизнь и здоровье людей уже около 10 лет.

Мой Благотворительный Фонд активно поддерживает медицину области. Сегодня передаем очередной гуманитарный груз. Громада Торецка получила машину скорой помощи. Для местных медиков привезли груз со средствами индивидуальной защиты для медперсонала и пациентов,

– сообщил основатель Фонда Эдуард Мкртчан, участвующий в боевых действиях в Донецкой области.

Медики получили вещи, которые критично нужны для спасения людей / Фото Фонда

По его словам, речь идет о медицинских халатах, масках и других критически важных позициях.

"Будем делать все и дальше, чтобы врачам громад, которые больше всего страдают от вражеских атак, хватало средств для спасения людей. В их руках – жизнь защитников Украины и всех гражданских ", – подчеркнул Эдуард Мкртчан.

Что известно о Благотворительном Фонде Эдуарда Мкртчана