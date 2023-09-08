Для цієї громади передали також засоби індивідуального захисту. Про це повідомили у Благодійному Фонді Едуарда Мкртчана.

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Медики прифронтових громад – це герої сучасності, наголошують у Благодійному Фонді. У деяких громадах області вони рятують життя і здоров'я людей вже майже 10 років.

Мій Благодійний Фонд активно підтримує медицину області. Сьогодні передаємо черговий гуманітарний вантаж. Громада Торецька отримала машину швидкої допомоги. Для місцевих медиків привезли вантаж із засобами індивідуального захисту для медперсоналу та пацієнтів,

– повідомив засновник Фонду Едуард Мкртчан, який бере участь в бойових діях на Донеччині.

Медики отримали речі, які критично потрібні для порятунку людей / Фото Фонду

За його словами, йдеться про медичні халати, маски та інші критично важливі позиції.

"Будемо робити все й надалі, аби лікарям громад, що найбільше страждають від ворожих атак, вистачало засобів для порятунку людей. У їхніх руках – життя захисників України та усіх цивільних громадян", – наголосив Едуард Мкртчан.

Що відомо про Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана