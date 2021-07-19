Так, водитель умудрился посадить в легковушку 11 пассажиров, там было 7 детей. К сожалению, три человека погибли, остальных – госпитализировали.

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В каком состоянии пострадавшие

Многих пострадавших забрали в Гороховскую больницу. Медики рассказали, что двое взрослых после операций находятся в реанимации. Их состояние – тяжелое.

В это медучреждение также привезли 4 детей. Двум по 10 лет, одной девочке – 8, другому малышу – только 2. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Дети имеют переломы и сочетанные травмы мягких тканей различной локализации.

Самый младший ребенок находится в детском отделении. У ребенка был травматический шок. К счастью, теперь его состояние приближается к удовлетворительному.

Медики спасают жизнь 7-летнего мальчика

В областную больницу Волыни привезли 7-летнего мальчика. У него самое тяжелое состояние. Врач рассказал, что у ребенка обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму органов грудной полости, ушиб легких, множественные переломы ребер, костей таза и нижних конечностей.

Также в областной больнице есть еще один восьмилетний мальчик с черепно-мозговой травмой.

Люди возвращались с отдыха

В машине с отдыха возвращались 3 семьи. Они не доехали считанные километры. Полиция установила, что 30-летний водитель хотел забрать как можно больше людей, поскольку начиналась буря.

Вероятно, мужчина не справился с управлением и на скорости въехал в дерево. В результате водитель и 35-летняя пассажирка погибли на месте, 4-летняя девочка умерла уже в реанимации.