Так, водій примудрився посадити в легковик 11 пасажирів, там було 7 дітей. На жаль, троє людей загинули, інших – госпіталізували.

До теми Водій не впорався з керуванням: на Волині у ДТП загинули 3 людей, ще 9 – постраждали

Багатьох постраждалих забрали до Горохівської лікарні. Медики розповіли, що двоє дорослих після операцій перебувають у реанімації. Їх стан – важкий.

До цього медзакладу також привезли 4 дітей. Двом по 10 років, одній дівчинці – 8, іншому малюку – лише 2. Лікарі оцінюють їх стан як середньої важкості. Діти мають переломи і поєднані травми м’яких тканин різної локалізації.

Найменше маля перебуває дитячому відділенні. У дитини був травматичний шок. На щастя, тепер її стан наближається до задовільного.

Медики рятують життя 7-річного хлопчика

До обласної лікарні Волині привезли 7-рчіного хлопчика. У нього найважчий стан. Лікар розповів, що у дитини виявили закриту черепно-мозкову травму, закриту травму органів грудної порожнини, забій легень, множинні переломи ребер, кісток тазу та нижніх кінцівок.

Також в обласній лікарні є ще один восьмирічний хлопчик з черепо-мозковою травмою.

Люди повертались з відпочинку

В машині з відпочинку повертались 3 сім'ї. Вони не доїхали лічені кілометри. Поліція встановила, що 30-річний водій хотів забрати якомога більше людей, оскільки починалась буря.

Ймовірно, чоловік не впорався з керуванням та на швидкості в’їхав у дерево. У результаті водій та 35-річна пасажирка загинули на місці, 4-річна дівчинка померла вже у реанімації.



Місце, де сталась ДТП / Фото Нацполіції