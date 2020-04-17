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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Медики будут выбирать, кому жить дальше, – Зеленский о возможных последствиях Пасхи

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      Зеленский о возможных последствиях Пасхи / 24 канал

      Президент Украины в очередной раз призвал украинцев оставаться дома на Пасху. Зеленский подчеркнул, что если во время пасхальных праздников люди не будут соблюдать карантин, то Украина может иметь от 2 до 10% больных коронавирусом.

      Украина очень вовремя отреагировала и ввела карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

      Важно Зеленский выступил на "Свободе слова": главные тезисы

      Он добавил, что в Украине пока неплохая ситуация по сравнению с Европой.

      Я откровенно уважаю все праздники и всех украинцев, но я уверен, что у нас другого шага, как встречать эти праздники дома, чтобы они не превратились потом в горе, нет. Потому что потом может быть волна,
      – объяснил президент.

      Зеленский отметил, что сейчас в Украине нет даже первой большой волны. И украинцам удается сдерживать болезнь. Но, если во время пасхальных праздников будет большое скопление людей, то мы можем иметь страшную статистику – от 2 до 10% больных.

      Люди, которые идут в церковь, ставят уже перед выбором медиков. Если будет от 2 до 10%, медики будут выбирать, кому жить дальше. Если будет 10% – это самая сложная ситуация,
      – заявил Зеленский.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 17 апреля в Украине подтвердили 4 662 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 125 пациентов умерли, еще 246 больных – выздоровели.
      • С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украину запретили въезд иностранцам (кроме тех, которые имеют вид на жительство).
      • С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.
      • В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
      • В Украине также ввели карантин. Его продлили до 24 апреля.
      • Минздрав призывает украинцев смотреть трансляции богослужений онлайн.


      Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала

       

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Религия Эпидемия Президент Украины Пасха
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