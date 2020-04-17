Медики будут выбирать, кому жить дальше, – Зеленский о возможных последствиях Пасхи

Президент Украины в очередной раз призвал украинцев оставаться дома на Пасху. Зеленский подчеркнул, что если во время пасхальных праздников люди не будут соблюдать карантин, то Украина может иметь от 2 до 10% больных коронавирусом.

Украина очень вовремя отреагировала и ввела карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Он добавил, что в Украине пока неплохая ситуация по сравнению с Европой.

Я откровенно уважаю все праздники и всех украинцев, но я уверен, что у нас другого шага, как встречать эти праздники дома, чтобы они не превратились потом в горе, нет. Потому что потом может быть волна,

– объяснил президент.

Зеленский отметил, что сейчас в Украине нет даже первой большой волны. И украинцам удается сдерживать болезнь. Но, если во время пасхальных праздников будет большое скопление людей, то мы можем иметь страшную статистику – от 2 до 10% больных.

Люди, которые идут в церковь, ставят уже перед выбором медиков. Если будет от 2 до 10%, медики будут выбирать, кому жить дальше. Если будет 10% – это самая сложная ситуация,

– заявил Зеленский.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 17 апреля в Украине подтвердили 4 662 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 125 пациентов умерли, еще 246 больных – выздоровели.

С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украину запретили въезд иностранцам (кроме тех, которые имеют вид на жительство).

С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.

В Украине также ввели карантин. Его продлили до 24 апреля.

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