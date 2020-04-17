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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Медики обиратимуть, кому жити далі, – Зеленський про можливі наслідки Великодня

      - Читать новость на русском
      Зеленський про можливі наслідки Великодня / 24 канал

      Президент України вчергове закликав українців залишатися вдома на Великдень. Зеленський підкреслив, якщо під час великодніх свят люди не дотримуватимуться карантину, то Україна може мати від 2 до 10% хворих на коронавірус.

      Україна дуже вчасно відреагувала й ввела карантинні заходи через пандемію коронавірусу. Про це сказав Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

      Важливо Зеленський виступив на "Свободі слова": головні тези

      Він додав, що в Україні наразі непогана ситуація у порівнянні із Європою. 

      Я відверто поважаю всі свята і всіх українців, але я впевнений, що у нас іншого кроку, як зустрічати ці свята вдома, щоб вони не перетворились потім на горе, немає. Тому що потім може бути хвиля,
      – пояснив президент.

      Зеленський зазначив, що наразі в Україні немає навіть першої великої хвилі. І українцям вдається стримувати хворобу. Але, якщо під час великодніх свят буде велике скупчення людей, то ми можемо мати страшну статистику – від 2 до 10% хворих.

      Люди, які йдуть до церкви, ставлять вже перед вибором медиків. Якщо буде від 2 до 10%, медики будуть обирати, кому жити далі. Якщо буде 10% – це найскладніша ситуація,
      – заявив Зеленський.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 17 квітня в Україні підтвердили 4 662 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 125 пацієнтів померли, ще 246 хворих – одужали.
      • З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
      • З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
      • Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
      • В Україні також запровадили карантин. Його продовжили до 24 квітня.
      • МОЗ закликає українців дивитися трансляції богослужінь онлайн.


      Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу

       

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Релігія Великдень Новини України Володимир Зеленський Президент України Епідемія
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