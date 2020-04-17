Медики обиратимуть, кому жити далі, – Зеленський про можливі наслідки Великодня

Президент України вчергове закликав українців залишатися вдома на Великдень. Зеленський підкреслив, якщо під час великодніх свят люди не дотримуватимуться карантину, то Україна може мати від 2 до 10% хворих на коронавірус.

Україна дуже вчасно відреагувала й ввела карантинні заходи через пандемію коронавірусу. Про це сказав Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Важливо Зеленський виступив на "Свободі слова": головні тези

Він додав, що в Україні наразі непогана ситуація у порівнянні із Європою.

Я відверто поважаю всі свята і всіх українців, але я впевнений, що у нас іншого кроку, як зустрічати ці свята вдома, щоб вони не перетворились потім на горе, немає. Тому що потім може бути хвиля,

– пояснив президент.

Зеленський зазначив, що наразі в Україні немає навіть першої великої хвилі. І українцям вдається стримувати хворобу. Але, якщо під час великодніх свят буде велике скупчення людей, то ми можемо мати страшну статистику – від 2 до 10% хворих.

Люди, які йдуть до церкви, ставлять вже перед вибором медиків. Якщо буде від 2 до 10%, медики будуть обирати, кому жити далі. Якщо буде 10% – це найскладніша ситуація,

– заявив Зеленський.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 17 квітня в Україні підтвердили 4 662 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 125 пацієнтів померли, ще 246 хворих – одужали.

З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).

З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.

Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.

В Україні також запровадили карантин. Його продовжили до 24 квітня.

МОЗ закликає українців дивитися трансляції богослужінь онлайн.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу