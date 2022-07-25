К сожалению, 85-летняя бабушка медсестры из Мариуполя погибла во время боевых действий в городе – в ее дом прилетел снаряд. Женщина так и осталась под завалами собственного дома. Об этом Мирослава рассказала нам в рамках проекта "СВОИ".

Обратите внимание Лучше покинуть дом, чем ждать, что в него прилетит, – Дарья обратилась к людям в оккупации

Часть дома разрушена

Из-за войны пострадал и дом Мирославы. Следует отметить, что имя мы изменили из соображений безопасности, поскольку родственники женщины сейчас находятся в Мариуполе.

До полномасштабного вторжения Мирослава жила на Левом берегу Мариуполя. После вторжения она вместе с семьей фактически переехала в больницу в другом районе города, поскольку возможности ездить на работу не было, однако спасать жизнь людей требовалось.

В конце марта Мирослава с мужем в последний раз приехала на левый берег за оставшимся там свекром. Однако увиденное ее ужаснуло – все улицы в дыму, все, что было знакомо – разрушено.

Когда мы приехали, там творился ужас. Парк "Радуга", ЦНАП, Ледовая арена, дома, машины – все было уничтожено. Я не узнала родной район. Обстрелы с оккупированных территорий не прекращались вообще. Тогда мы забрали какие-то вещи из квартиры и в последний раз в ней были,

– вспомнила Мирослава.

Оставшиеся в Мариуполе рассказали Мирославе, что часть дома, в котором она жила – сгорела. Уцелели комнаты, но вот кухня и ванная – нет. Оккупанты уже успели наведаться в ее дом, и, как рассказали Мирославе знакомые из города, "изъяли запрещенные предметы".

Женщина предполагает, что "запретными предметами" россияне называют украинскую символику.

Полный текст разговора о выживании в Мариуполе, бомбардировке, адаптации детей, выезде из города и новом доме, читайте на 24 канале.

К теме – оккупанты планируют к 2040 году "восстанавливать Мариуполь": смотрите видео