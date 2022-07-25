На жаль, 85-річна бабуся медсестри з Маріуполя загинула під час бойових дій у місті – в її будинок прилетів снаряд. Жінка так і залишилася під завалами власного дому. Про це Мирослава розповіла нам у межах проєкту "СВОЇ".

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Частина будинку зруйнована

Через війну постраждав і будинок Мирослави. Варто зазначити, що ім'я ми змінили з міркувань безпеки, оскільки родичі жінки зараз досі перебувають у Маріуполі.

До повномасштабного вторгнення Мирослава жила на Лівому березі в Маріуполі. Після вторгнення вона разом із родиною фактично переїхала у лікарню в іншому районі міста, оскільки можливості їздити на роботу не було, однак рятувати життя людей було потрібно.

Наприкінці березня Мирослава з чоловіком востаннє приїхала на лівий берег по свекра, який там залишився. Однак побачене її жахнуло – усі вулиці в диму, усе, що було знайомим – зруйноване.

Коли при приїхали, там творився жах. Парк "Веселка", ЦНАП, Льодова арена, будинки, машини – все було знищене. Я не впізнала рідний район. Обстріли з окупованих територій не припинялися взагалі. Тоді ми забрали якісь речі з квартири і востаннє в ній були,

– пригадала Мирослава.

Ті, хто залишився у Маріуполі, розповіли Мирославі, що частина будинку, в якому вона мешкала – згоріла. Вціліли кімнати, але от кухня та ванна – ні. Окупанти вже встигли навідатися до її помешкання, і, як розповіли Мирославі знайомі з міста, "вилучили заборонені предмети".

Жінка припускає, що "забороненими предметами" росіяни називають українську символіку.

Повний текст розмови про виживання в Маріуполі, бомбардування, адаптацію дітей, виїзд з міста та новий дім, читайте на 24 каналі.

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