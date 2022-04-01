В медучреждения Днепра отправлено 350 тысяч масок

В Днепр прибыл пятитонный гуманитарный груз, состоящий из 350 тысяч защитных масок-респираторов класса FFP2.

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, груз предназначен для Военно-медицинского клинического центра Восточного региона, а также для гражданских больниц города Днепр.

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Наев подчеркнул, что медицинские работники находятся в сложных условиях, спасая жизнь наших военнослужащих, а также гражданских.

Оказывая помощь пациентам, они часто подвергают себя опасности. Поэтому крайне важно защитить медиков, которые первыми контактируют с больными инфекционными болезнями. Они в наибольшей зоне риска и должны быть надежно защищены,

– заметил генерал-лейтенант.

Фильтровальные полумаски класса FFP2 защищают человека от вдыхания мельчайших частиц, а значит и от вредных инфекций. Их эффективность составляет не менее 94%, которую не могут обеспечить обычные одноразовые маски.

Гуманитарную помощь передал благотворительный фонд "Международная ассоциация поддержки Украины", руководитель которого – Ольга Чуйко.

Врачи Днепра получили пятитонный гуманитарный груз / Фото из фейсбука Командования объединенных сил ВСУ

Врачи Днепра получили маски / Фото из фейсбука Командования объединенных сил ВСУ

Какая ситуация в Днепре

Город принимает немало раненых украинских бойцов, отражающих атаки врага в других регионах. В то же время, российские захватчики продолжают обстреливать Днепр. Вечером 30 марта оккупанты попали в нефтебазу, также они атаковали и один из заводов Новомосковска.

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