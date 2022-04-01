В медучреждения Днепра отправлено 350 тысяч масок
В Днепр прибыл пятитонный гуманитарный груз, состоящий из 350 тысяч защитных масок-респираторов класса FFP2.
По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, груз предназначен для Военно-медицинского клинического центра Восточного региона, а также для гражданских больниц города Днепр.
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Наев подчеркнул, что медицинские работники находятся в сложных условиях, спасая жизнь наших военнослужащих, а также гражданских.
Оказывая помощь пациентам, они часто подвергают себя опасности. Поэтому крайне важно защитить медиков, которые первыми контактируют с больными инфекционными болезнями. Они в наибольшей зоне риска и должны быть надежно защищены,
– заметил генерал-лейтенант.
Гуманитарную помощь передал благотворительный фонд "Международная ассоциация поддержки Украины", руководитель которого – Ольга Чуйко.
Врачи Днепра получили пятитонный гуманитарный груз / Фото из фейсбука Командования объединенных сил ВСУ
Врачи Днепра получили маски / Фото из фейсбука Командования объединенных сил ВСУ
Какая ситуация в Днепре
Город принимает немало раненых украинских бойцов, отражающих атаки врага в других регионах. В то же время, российские захватчики продолжают обстреливать Днепр. Вечером 30 марта оккупанты попали в нефтебазу, также они атаковали и один из заводов Новомосковска.
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