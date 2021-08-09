Дети даже плавают в импровизированном бассейне посреди улицы. Взрослые шутят, что удобно, ведь нет медуз.

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В Геническе сильно затопило улицу

В Геническе сильный ливень пронесся в ночь на воскресенье, 8 августа. Именно после этого в городе затопило улицу возле городского пляжа.

Улица Набережная вместе с автостоянкой превратилась в настоящий бассейн,

– говорится в сообщении.

Более того, туристы не теряют чувства юмора и отмечают преимущества: "Хоть здесь медуз нету!". Зато ребенку позволили плавать в надувном круге прямо посреди улицы.

Кстати, Азовское море страдает от медуз. В этом сезоне их очень много на пляжах Кирилловки, Лазурного, а также Бердянска. Более того, в Приморском Посаде пляж от медуз чистил грейдер.

Обратите внимание! Специалисты говорят, что причин несколько. Также уверяют, что такая ситуация – абсолютно естественная для водоема и его обитателей.

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