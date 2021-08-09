Дети даже плавают в импровизированном бассейне посреди улицы. Взрослые шутят, что удобно, ведь нет медуз.
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В Геническе сильно затопило улицу
В Геническе сильный ливень пронесся в ночь на воскресенье, 8 августа. Именно после этого в городе затопило улицу возле городского пляжа.
Улица Набережная вместе с автостоянкой превратилась в настоящий бассейн,
– говорится в сообщении.
Более того, туристы не теряют чувства юмора и отмечают преимущества: "Хоть здесь медуз нету!". Зато ребенку позволили плавать в надувном круге прямо посреди улицы.
Кстати, Азовское море страдает от медуз. В этом сезоне их очень много на пляжах Кирилловки, Лазурного, а также Бердянска. Более того, в Приморском Посаде пляж от медуз чистил грейдер.
Непогода в Украине: последние новости
- 7 августа сильно затопило курортную Кирилловку. Там дети купались в больших лужах – в частности некоторые плавали в надувных кругах сразу во дворе.
- По состоянию на 8 августа из-за непогоды, по информации ГСЧС, без света осталось более 50 населенных пунктов.
- Более того, на 10 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение. В ГСЧС предупредили о граде и сильном ветре. Объявили первый уровень опасности (желтый).