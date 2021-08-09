Штормовое предупреждение
В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о граде и мощном ветре. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
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По данным Укргидрометцентра, 10 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
В то же время синоптики отметили, что в восточных, Сумской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Непогода в Украине: что известно
- Курортную Кирилловку Запорожской области 7 августа сильно затопило. Дождя выпало столько, что дети купались прямо во дворе.
- Сотрудники ГСЧС двое суток преодолевали последствия мощной непогоды в Одесской области. Там грозы и ветер вызвали немало бед.
- В Днепре выпал сильный дождь. В результате летнего ливня город сильно затопило. Местные жители ловили рыбу посреди улицы.