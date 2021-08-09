Штормовое предупреждение

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о граде и мощном ветре. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

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По данным Укргидрометцентра, 10 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

В то же время синоптики отметили, что в восточных, Сумской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Обратите внимание! В результате непогоды в воскресенье, 8 августа, без света остались 55 населенных пунктов. Больше всего пострадала Полтавская область.

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