Штормове попередження

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про град і потужний вітер. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

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За даними Укргідрометцентру, 10 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, синоптики зазначили, що у східних, Сумській, Київській областях та у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зверніть увагу! Внаслідок негоди у неділю, 8 серпня, без світла залишилися 55 населених пунктів. Найбільше постраждала Полтавська область.

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