Штормове попередження
Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про град і потужний вітер. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
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За даними Укргідрометцентру, 10 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, синоптики зазначили, що у східних, Сумській, Київській областях та у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Негода в Україні: що відомо
- Курортну Кирилівку Запорізької області 7 серпня сильно затопило. Дощу випало стільки, що діти купалися прямо у дворі.
- Співробітники ДСНС дві доби долали наслідки потужної негоди на Одещині. Там грози та вітер спричинили чимало лиха.
- У Дніпрі випав сильний дощ. Унаслідок літньої зливи, місто сильно затопило. Місцеві мешканці ловили рибу посеред вулиці.