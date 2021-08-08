Найбільше постраждала Полтавська область. Там електропостачання зникло у 17 містах та селищах.

Важливо Ні дня без штормового попередження: які області накриє негода

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, через ускладнення погодних умов спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Відтак світло зникло.

В яких областях немає світла

Внаслідок дощу, грози та сильного поривчастого вітру електропостачання немає у 7 областях України:

  • Полтавська – у 17 населених пунктах;
  • Сумська – 10;
  • Чернігівська – 9;
  • Черкаська – 7;
  • Донецька – 6;
  • Кіровоградська – 4;
  • Одеська.

Бригади обленерго, як відзначили у ДСНС, працюють для того, аби відновити постачання електроенергії.

Попри негоду, яка кілька днів вирує Україною, за прогнозами синоптиків, дощі та грози нарешті відступають. У неділю, 8 серпня, на території країни погода буде сонячною і теплою.

Негода в Україні: що відомо

  • Сильні дощі накрили Харків та Полтаву. Стихія затопила вулиці та повалила низку дерев.
  • На трасі Одеса – Миколаїв випав град, який схожий на сніг.
  • Вже кілька днів борються з негодою в Одесі. Там фіксують багато підтоплень.
  • Дніпро теж затопило. Місцеві навіть плавали вулицями на матраці й ловили рибу.