Найбільше постраждала Полтавська область. Там електропостачання зникло у 17 містах та селищах.
Важливо Ні дня без штормового попередження: які області накриє негода
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, через ускладнення погодних умов спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Відтак світло зникло.
В яких областях немає світла
Внаслідок дощу, грози та сильного поривчастого вітру електропостачання немає у 7 областях України:
- Полтавська – у 17 населених пунктах;
- Сумська – 10;
- Чернігівська – 9;
- Черкаська – 7;
- Донецька – 6;
- Кіровоградська – 4;
- Одеська.
Бригади обленерго, як відзначили у ДСНС, працюють для того, аби відновити постачання електроенергії.
Попри негоду, яка кілька днів вирує Україною, за прогнозами синоптиків, дощі та грози нарешті відступають. У неділю, 8 серпня, на території країни погода буде сонячною і теплою.
Негода в Україні: що відомо
- Сильні дощі накрили Харків та Полтаву. Стихія затопила вулиці та повалила низку дерев.
- На трасі Одеса – Миколаїв випав град, який схожий на сніг.
- Вже кілька днів борються з негодою в Одесі. Там фіксують багато підтоплень.
- Дніпро теж затопило. Місцеві навіть плавали вулицями на матраці й ловили рибу.