Больше всего пострадала Полтавская область. Там электроснабжение исчезло в 17 городах и поселках.

Важно Ни дня без штормового предупреждения: какие области накроет непогода

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты линий электропередач. Поэтому свет исчез.

В каких областях нет света

Вследствие дождя, грозы и сильного порывистого ветра электроснабжения нет в 7 областях Украины:

Полтавская – в 17 населенных пунктах;

Сумская – 10;

Черниговская – 9;

Черкасская – 7;

Донецкая – 6;

Кировоградская – 4;

Одесская.

Бригады облэнерго, как отметили в ГСЧС, работают для того, чтобы возобновить поставки электроэнергии.

Напомним! По состоянию на 7 августа, непогода обесточила 340 населенных пунктов. Полтавская и Черкасская области пострадали больше всего.

Несмотря на непогоду, которая несколько дней бушует в Украине, по прогнозам синоптиков, дожди и грозы наконец отступают. В воскресенье, 8 августа, на территории страны погода будет солнечной и теплой.

Непогода в Украине: что известно