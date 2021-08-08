Больше всего пострадала Полтавская область. Там электроснабжение исчезло в 17 городах и поселках.

Важно Ни дня без штормового предупреждения: какие области накроет непогода

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты линий электропередач. Поэтому свет исчез.

В каких областях нет света

Вследствие дождя, грозы и сильного порывистого ветра электроснабжения нет в 7 областях Украины:

  • Полтавская – в 17 населенных пунктах;
  • Сумская – 10;
  • Черниговская – 9;
  • Черкасская – 7;
  • Донецкая – 6;
  • Кировоградская – 4;
  • Одесская.

Бригады облэнерго, как отметили в ГСЧС, работают для того, чтобы возобновить поставки электроэнергии.

Несмотря на непогоду, которая несколько дней бушует в Украине, по прогнозам синоптиков, дожди и грозы наконец отступают. В воскресенье, 8 августа, на территории страны погода будет солнечной и теплой.

Непогода в Украине: что известно

  • Сильные дожди накрыли Харьков и Полтаву. Стихия затопила улицы и повалила ряд деревьев.
  • На трассе Одесса – Николаев выпал град, который похож на снег.
  • Уже несколько дней борются с непогодой в Одессе. Там фиксируют много подтоплений.
  • Днепр тоже затопило. Местные даже плавали по улицам на матрасе и ловили рыбу.