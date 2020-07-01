На побережье Приморска и Бердянска воды Азовского моря выбросили сотни медуз. Явление связывают с недавним штормом.

Медузы жалят, поэтому местные не советуют подходить к морю близко, сообщает "Голос Запорожья".

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Пользователи в инстаграме постят видео нашетсвия морских жителей. Медузы разного размера – как ладонь, или же как человеческая голова.

Медузы атаковали побережье курортных городков на Запорожье: видео

Медузы в Азовском море: видео

В то же время не все берега городка заполнены медузами. В нескольких поселках их нет вообще.



Пляжи заполонили медузы / Фото "Голос Запорожья"

Чем опасны медузы

Ожог от жала Черноморской и средиземноморской медузы не опасен для жизни человека. Однако игнорировать его нельзя. Особенно внимательными следует быть пожилым людям, детям и тем, у кого есть проблемы с сердцем.

Особенно осторожными надо быть аллергикам, ведь жало медузы может вызвать у таких людей отеки и раздражения.

Что делать, если ужалила медуза: важные советы – читайте в нашем материале.