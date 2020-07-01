На побережжі Приморська та Бердянська води Азовського моря викинули сотні медуз. Явище пов’язують із нещодавнім штормом.

Медузи жалять, тому місцеві не радять підходити до моря близько, повідомляє "Голос Запорожья".

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Користувачі в інстаграмі постять відео нашетстям морських жителів. Медузи різного розміру – як долоня, або ж як людська голова.

Медузи атакували побережжя курортних містечок на Запоріжжі: відео

Медузи в Азовському морі: відео

Водночас не всі береги містечка заповнені медузами. У кількох селищах їх немає узагалі.



Пляжі заполонили медузи / Фото "Голос Запорожья"

Чим небезпечні медузи

Опік від жала чорноморської та середземноморської медузи не є небезпечними для життя людини. Однак ігнорувати його не можна. Особливо уважними слід бути літнім людям, дітям та тим, у кого є проблеми із серцем.

Особливо обережними треба бути алергікам, адже жало медузи може викликати у таких людей набряки та подразнення.