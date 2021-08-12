В то же время люди постепенно привыкают к новой реальности. Пока одни туристы проводят время на пляжах,словно ничего и не мешает, другие – собирают медуз в пакеты и выносят их из воды.
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В сети люди выражают разочарование. После нашествия медуз в июле туристы надеялись, что хотя бы августовские дни на берегу Азовского моря удастся провести без нежелательных гостей.
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Медузы в Азовском море: главное
- Летом 2021 года от нашествия медуз пострадала ряд курортных городов Украины. В эпицентре бедствия оказались Бердянск, Кирилловка и Лазурное.
- Отдыхающие жаловались, что зайти в воду – фактически невозможно. Особенно от нашествия медуз страдали дети.
- Ученые посоветовали спасаться от нашествия медуз с помощью специальных сеток, которыми можно отгораживать пляжи. В то же время специалисты успокоили: в появлении такого количества медуз нет ничего аномального, это – абсолютно естественная ситуация.
- В конце июля ситуация улучшилась: медузы фактически исчезли. Однако не надолго. Уже вскоре нашествие повторилось к разочарованию отдыхающих.