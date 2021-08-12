В то же время люди постепенно привыкают к новой реальности. Пока одни туристы проводят время на пляжах,словно ничего и не мешает, другие – собирают медуз в пакеты и выносят их из воды.

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В сети люди выражают разочарование. После нашествия медуз в июле туристы надеялись, что хотя бы августовские дни на берегу Азовского моря удастся провести без нежелательных гостей.

Медузы заполонили пляжи в Кирилловке: смотрите видео

Медузы в Азовском море: главное