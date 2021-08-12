Водночас люди поступово звикають до нової реальності. Доки одні туристи проводять час на пляжах, ніби перешкод і немає, інші – збирають медуз у пакети і виносять їх з води.

Актуально Люди купалися прямо у дворі: Кирилівку та Залізний Порт сильно затопило – фото, відео

У мережі люди висловлюють розчарування. Після нашестя медуз у липні туристи сподівалися, що хоча б серпневі дні на березі Азовського моря вдасться провести без небажаних гостей.

Медузи заполонили пляжі у Кирилівці: дивіться відео

Медузи в Азовському морі: головне