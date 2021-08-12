Водночас люди поступово звикають до нової реальності. Доки одні туристи проводять час на пляжах, ніби перешкод і немає, інші – збирають медуз у пакети і виносять їх з води.
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У мережі люди висловлюють розчарування. Після нашестя медуз у липні туристи сподівалися, що хоча б серпневі дні на березі Азовського моря вдасться провести без небажаних гостей.
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Медузи в Азовському морі: головне
- Влітку 2021 року від нашестя медуз постраждала низка курортних міст України. В епіцентрі лиха опинилися Бердянськ, Кирилівка та Лазурне.
- Відпочивальники скаржилися, що зайти у воду – фактично неможливо. Особливо від нашестя медуз страждали діти.
- Вчені порадили рятуватися від навали медуз за допомогою спеціальних сіток, якими можна відгороджувати пляжі. Водночас фахівці заспокоїли: у появі такої кількості медуз немає нічого аномального, це – абсолютно природна ситуація.
- Наприкінці липня ситуація покращилася: медузи фактично зникли. Однак затишок тривав недовго. Вже невдовзі навала знову кинулася на перешкоду відпочивальникам.