Водночас люди поступово звикають до нової реальності. Доки одні туристи проводять час на пляжах, ніби перешкод і немає, інші – збирають медуз у пакети і виносять їх з води.

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У мережі люди висловлюють розчарування. Після нашестя медуз у липні туристи сподівалися, що хоча б серпневі дні на березі Азовського моря вдасться провести без небажаних гостей.

Медузи заполонили пляжі у Кирилівці: дивіться відео

Медузи в Азовському морі: головне

  • Влітку 2021 року від нашестя медуз постраждала низка курортних міст України. В епіцентрі лиха опинилися Бердянськ, Кирилівка та Лазурне.
  • Відпочивальники скаржилися, що зайти у воду – фактично неможливо. Особливо від нашестя медуз страждали діти.
  • Вчені порадили рятуватися від навали медуз за допомогою спеціальних сіток, якими можна відгороджувати пляжі. Водночас фахівці заспокоїли: у появі такої кількості медуз немає нічого аномального, це – абсолютно природна ситуація.
  • Наприкінці липня ситуація покращилася: медузи фактично зникли. Однак затишок тривав недовго. Вже невдовзі навала знову кинулася на перешкоду відпочивальникам.