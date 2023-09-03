Бурый озорник из Беларуси, очевидно, мечтал попасть в цивилизованный мир. Правда, для воплощения своего вполне понятного желания избрал незаконный способ.

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"Незаконный мигрант"

В сеть попало видео, на котором медведь пытается перелезть через забор, установленный на границе Беларуси и Литвы. Сначала несколько раз животное пытается подняться через стену с колючей проволокой. Однако все попытки завершаются неудачей. Тогда упорный "мигрант" решает подкопать под забором. Но и это оказывается бесполезным.

Белорусский медведь прорывается в ЕС: видео TV3 televizija

Литовские пограничники подтвердили подлинность видеозаписи. Их совсем не удивила попытка незаконного пересечения. Ведь летом медведи из соседней страны любят прогуливаться вдоль границы.

Бурые медведи устраивают прогулки вдоль границы: видео

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