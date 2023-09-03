Бурий бешкетник з Білорусі, вочевидь, мріяв потрапити до цивілізованого світу. Щоправда, для втілення свого цілком зрозумілого бажання обрав незаконний спосіб.
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"Незаконний мігрант"
У мережу потрапило відео, на якому ведмідь намагається перелізти через паркан, встановлений на кордоні Білорусі та Литви. Спочатку кілька разів тварина намагається піднятися через стіну з колючим дротом. Однак, усі спроби завершуються невдачею. Тоді наполегливий "мігрант" вирішує підкопати під парканом. Але й це виявляється марним.
Білоруський ведмідь проривається до ЄС: відео TV3 televizija
Литовські прикордонники підтвердили справжність відеозапису. Їх зовсім не здивувала спроба незаконного перетину. Адже влітку ведмеді з сусідньої країни люблять прогулюватися вздовж кордону.
Бурі ведмеді влаштовують прогулянки вздовж кордону: відео
Курйозні випадки з тваринами: останні новини
- У мережі з'явилося кумедне відео, на якому єнот хотів налякати оленя, однак перелякався сам. Посеред американської ночі єнот хитрістю спробував відбірати в оленя закуску. Тваринка підкралася до суперника непомітно, тому дворогий з переляку аж підстрибнув і помчав світ за очі. Єнот теж втік, нажаханий реакцією оленя.
- Тим часом бульдог з Китаю вразив надзвичайним талантом. Тваринка з легкістю катається на скейті, і може на ньому спуститися навіть сходами.
- Користувачів соцмережі приголомшило відео, на якому крокодил по стіні намагається потрапити всередину будинку.