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      Медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей цирка: видео

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      Животное повалило дрессировщика прямо во время выступления
      Животное повалило дрессировщика прямо во время выступления / unsplash.com

      В России прямо во время выступления на арене медведь пришел в бешенство и напал на своего укротителя. Инцидентом заинтересовалась полиция.

      В городе Олонец, что в регионе Карелии, шоу закончилось травмами для одного из циркачей. Об инциденте сообщает Интерфакс.

      К слову: Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито

      Прямо на арене во время выступления медведь напал на дрессировщика и повалил на спину. На помощь упавшему циркачу прибежали другие и отбили атаку животного.

      Полиция начала уголовное производство. Циркачей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

      О состоянии дрессировщика после нападения ничего не известно.

      Смотрите видео инцидента (Внимание! Кадры содержат сцены жестокого обращения с животными)

      Почему в Украине отказываются от цирка с животными?
      Киевский городской совет принял решение о запрете передвижных цирков с животными еще два года назад, однако защитники подобных развлечений пытались через суд его отменить. Теперь же они от своих попыток отказались, потому что запрет вступил в силу окончательно.

      В разных городах страны проводились митинги за цирк без животных из-за того, что, во-первых, это негуманно, а во-вторых, опасно.

      blog_ava
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости России
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