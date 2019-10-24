Медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей цирка: видео

В России прямо во время выступления на арене медведь пришел в бешенство и напал на своего укротителя. Инцидентом заинтересовалась полиция.

В городе Олонец, что в регионе Карелии, шоу закончилось травмами для одного из циркачей. Об инциденте сообщает Интерфакс.

К слову: Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито

Прямо на арене во время выступления медведь напал на дрессировщика и повалил на спину. На помощь упавшему циркачу прибежали другие и отбили атаку животного.

Полиция начала уголовное производство. Циркачей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О состоянии дрессировщика после нападения ничего не известно.

Смотрите видео инцидента (Внимание! Кадры содержат сцены жестокого обращения с животными)

Почему в Украине отказываются от цирка с животными?

Киевский городской совет принял решение о запрете передвижных цирков с животными еще два года назад, однако защитники подобных развлечений пытались через суд его отменить. Теперь же они от своих попыток отказались, потому что запрет вступил в силу окончательно.



В разных городах страны проводились митинги за цирк без животных из-за того, что, во-первых, это негуманно, а во-вторых, опасно.