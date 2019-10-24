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      Ведмідь напав на дресирувальника на очах у глядачів цирку: відео

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      Тварина повалила дресирувальника прямо під час виступу
      Тварина повалила дресирувальника прямо під час виступу / unsplash.com

      У Росії прямо під час виступу на арені ведмідь оскаженів та наскочив на свого приборкувача. Інцидентом зацікавилася поліція.

      У місті Олонець, що в регіоні Карелії, шоу закінчилося травмами для одного з циркачів. Про інцидент пише Інтерфакс.

      До слова: Цирк без тварин: що означає заборона використання звірів у шапіто

      Прямо на арені під час виступу ведмідь напав на дресирувальника та повалив на спину. На допомогу поваленому циркачеві прибігли інші та відбили атаку тварини.

      Поліція розпочала кримінальне провадження. Циркачів підозрюють у наданні послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

      Про стан дресирувальника після нападу нічого не відомо.

      Дивіться відео інциденту (Увага! Кадри містять сцени жорстокого поводження із тваринами)

      Чому в Україні відмовляються від цирку з тваринами?
      Київська міська рада прийняла рішення про заборону пересувних цирків з тваринами ще два роки тому, однак захисники подібних розваг намагалися через суд його скасувати. Тепер же вони від своїх спроб відмовилися, тому заборона набула чинності остаточно.

      У різних містах країни проводилися мітинги за цирк без тварин через те, що, по-перше, це негуманно, а по-друге, небезпечно.

      blog_ava
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Росії
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