Последние 3 месяца клуб украинских олигархов несет потери. Двое топовых игроков – Виктор Медведчук и Игорь Коломойский – стали первыми жертвами политики деолигархизации.

Віктор Медведчук та Ігор Коломойський повністю поміняли свій порядок денний. Замість побудови планів про захоплення влади та отримання чергових схем заробітку тепер вони думають, як врятуватися від санкцій та зберегти хоча б залишки політичного впливу.

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Удар по Медведчуку

Вирішальним ударом по Медведчуку стало рішення Ради безпеки та оборони на чолі з президентом Зеленським. Кума Путіна позбавили його головного активу – медіазброї – трьох телеканалів.

Також було накладено санкції на Медведчука, його дружину Оксану Марченко, що тримає активи родини на своєму прізвищі, а також на їхнього головного компаньйона Тараса Козака.

Обшуки в "Українському виборі"

Сьогодні Медведчук повністю змінив порядок денний – він регулярно ходить на допити в СБУ, а обшуки приходять в офіси організації "Український вибір", створеної кумом Путіна легендувати просування російських інтересів.

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Слідчі вже знайшли докази, і трьом діячам руху "Український вибір" повідомили про підозру – вони проводили незаконний "референдум" у тимчасово окупованому Криму. Цим особам інкриміновані державна зрада та посягання на територіальну цілісність України. Так, двоє підозрюваних з руху Медведчука, як керівники ініціативних груп "Українського вибору", входили до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".

Вони брали активну участь в організації фейкового "референдуму" в Криму, який легалізував анексію. Ще один керівник "Українського вибору" у Севастополі брав участь у мітингах на підтримку окупації Криму.

Вишенька на торті нових проблем Медведчука – підозрювані з його руху були нагороджені Росією медалями "За повернення Криму".

Медведчук дає інтерв'ю пропагандистам

Сам Медведчук, позбавлений медіазброї, своїх 3 телеканалів, схоже, більше не ховаючись, долучає російську пропагандистську машину – днями він дав інтерв'ю федеральному телеканалу збройних сил Росії "Звезда", мовлення якого заборонено в Україні з 2014 року.

Тут Медведчук запевнив, що його політика залишатиметься такою ж, як і раніше. І це не перший випадок, коли кум Путіна з'являється в ефірі пропагандистів – у лютому 2021 року Медведчук дав інтерв'ю каналу "Россия 1".

Натомість стало відомо, що ДБР відкрило кримінальну справу про держзраду, де згадуються Медведчук і Козак.

Обшуки на дачі "Ведмежа діброва"

Окрім того, відбулися обшуки на Закарпатті на відомій дачі "Ведмежа діброва" у селі Жденієво на Закарпатті, яка належить Віктору Медведчуку. Тут розслідується справа за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами під час виділення та користування земельними ділянками.



До дачі прокладена дорога / Фото з телеграму Віталія Глаголи



Автопарк Медведчука на дачі / Фото з телеграму Віталія Глаголи



Дача розташована серед лісу / Фото з телеграму Віталія Глаголи

Згодом, після обшуку в маєтку, працівники МВС та Офісу генпрокурора провели обшуки в колишніх працівників фірм, які мали стосунок до виділення закарпатських земель Медведчуку.

У 2014 році, коли втік Янукович, дачу захопив "Правий сектор" і деяких журналістів впустили в середину. Вони побачили понад 200 гектарів території, гостьові будиночки, Maybach і вертолітний майданчик, SPA-салони і тренажерні зали, дороге вино і картини іменитих художників. Сам кум Путіна приїздить всього 2 – 3 рази на рік.

Ліквідація бази охоронної компанії "Шторм"

Окрім того, українська влада ліквідувала базу охоронної компанії "Шторм", яка обслуговує Медведчука. Одним з кінцевих власників "Шторму" є депутат від ОПЗЖ Віктор Чорний.

Пізніше МВС повідомило, на справу відкритого за фактом самовільного зайняття земельної ділянки на Трухановому острові.

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Медведчук втрачає вплив на судову владу

І ще одними поганими новинами для Медведчука стало те, що він втрачає вплив на судову владу. Спершу він програв апеляцію по забороні книги щодо Василя Стуса, а потім Київський апеляційний суд стягнув з Медведчука 140 тисяч гривень, витрачених видавництвом Vivat на правову допомогу.



Книга "Справа Василя Стуса" / Фото Vivat

Кум Путіна позбувається токсичних активів

А передчуття того, що проблеми в Медведчука тільки починаються, змушує його позбуватися токсичних активів. Так, його родина продала акції 6 підприємств у Росії, залучених у нафтопереробці та нафтопродажу. Серед них – "Новошахтинський завод нафтопродуктів", який потрапив під українські санкції.

Журналісти програми "Схеми" з посиланням на реєстр юридичних осіб Росії знайшли, що 5 квітня 2021 року російська компанія "Юг Энерго", яку, відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко, змінила власників.

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Частку в 93% тепер контролює російське ООО "Петон инвест технолоджи". Це дочірня компанія Науково-дослідного проєктного інституту, який є крупним підрядником "Газпрома".

Але при цьому родини Медведчука і Козака продовжують володіти компанією НЗНП "Трейд", якій Путін нарізав російські надра – вона має право видобувати нафту на родовищі у Ханти-Мансійському окрузі.

Що ж спіткало Коломойського

Але не тільки Медведчуку стало погано в рамках деолігархізації. Падають політичні акції і в Ігоря Коломойського.

Дубінського вигнали зі "Слуги народу"

Його позбавили важелів впливу на фракцію "Слуга народу", коли звідти вигнали головного рупора його олігархічних інтересів Олександра Дубинського, на якого накладено санкції США.



Олександр Дубінський / Фото партії "Слуга народу"

Також санкції Америки – тільки не фінансові, а візові – наздогнали Коломойського та його родину. Після чого близький соратник олігарха Ігор Палиця почав відхрещуватися від спільного бізнесу з ним. Сам Коломойський не пробачив Палиці зраду та забанив його від участі в головному ток-шоу на каналі "1+1" – "Право на владу".



Ігор Палиця / Фото "Української правди"

Зачистка в "Центренерго"

Також відбулася зачистка державної компанії "Центренерго" від людей Коломойського. Триває розслідування у справі крадіжки грошей. Згідно з матеріалом Bihus.Info, фірма "Укрвуглезбагачення груп", афілійована з Коломойським особами, завдяки перепродажу вугілля для "Центренерго", "заробила" 120 мільйонів гривень, а ще 250 мільйонів заборгувала шахтам.

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Мовиться про те, що на початку 2021 року не відвантажували вугілля на "Центренерго" за прямими договорами. Лише за 2 місяці, в січні – лютому "Укрвуглезабезпечення груп" продала "Центренерго" близько 400 тисяч тонн вугілля. Це вугілля компанія купувала у шахт в середньому за 1200 гривень тонна, а перепродавала "Центренерго" за середньою ціною 1640 гривень тонна.

Сама фірма "Укрвуглезабезпечення груп" зареєстрована в салоні краси на околиці Києва, власницею фірми є 27-річна черкащанка Анастасія Єрмолович, яка не займалася жодним бізнесом.

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Штрафи за зловживання на ринку бензину

Ще одним ударом по Коломойському стало рішення Антимонопольного комітету – він наклав рекордний штраф 4,7 мільярда гривень на компанії олігарха за зловживання на ринку бензину.

Виявилося, що в проєкті Коломойського беруть участь понад 1,5 тисячі автозаправних станцій, які працюють під різними брендами у всіх регіонах України, займаючи чверть ринку від усіх АЗС країни.

Вони продавали однаковий бензин і дизпаливо, встановлювали однакові ціни незалежно від бренду АЗС і регіону. Також існував неформальний "центр", в якому здійснювали детальне планування і координацію дій мережі.

Фірми укладали однакові договори купівлі-продажу нафтопродуктів і майна та мали мережу людей, які по черзі в різних компаніях обіймали посади директора, засновника, підписанта, бухгалтера, менеджера тощо – вони часто міняли одне одного, аби заплутати сліди.

Цю справу було відкрито ще при Порошенку, у 2016 році, але до жодних рішень контрольований нам Антимонопольний комітет не прийшов. Справу фіналізували лише зараз. У підсумку, Коломойський вдався атаки на це розслідування Антимонопольного комітету, розуміючи наслідки втрати 5 мільярдів гривень, за допомогою одіозного Окружного суду Києва.

Той визнав протиправними дії Антимонопольного комітету України щодо використання даних розслідування НАБУ. Але переконаний, що це ще не кінець і справу по Коломойському не вдасться зруйнувати.

Тому і для Медведчука, і для Коломойського добрих новин у мене немає. Схоже, правоохоронці отримали повний карт-бланш викрити їхні схеми. І, за іронією долі, це все сталося за часів президента Зеленського, над яким ці олігархи відверто глузували, а зараз шукають, як врятуватися від карального меча правосуддя.