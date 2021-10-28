Такое мнение высказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире 24 канала. Он считает, что сейчас Украина собирает свои козыри.
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Козыри в борьбе с Россией
"Думаю, мы собираем козыри, учитывая уголовные дела в отношении Медведчука и недавно задержанного Косяка. Если Россия проявит к ним интерес и заявит их на обмен, в частности Косяка, как гражданина России, то Украина рассмотрит этот вопрос", – отметил Гармаш.
На сегодня Россия ставит вопрос относительно консульского доступа к Косяку.
Это означает, что Россия фактически признает его гражданство. Однако они официально не обращаются о подтверждении его гражданства,
– отметил Гармаш.
"Мы не признаем гражданства, выданного незаконных путем жителям ОРДЛО. Здесь есть юридическая коллизия, но она прежде всего касается России. Украина будет рассматривать этот вопрос, когда будет официальное обращение – тогда будем принимать решение, что делать с Косяком", – добавил он.
Гармаш назвал козыри Украины в обмене пленными: смотрите видео
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