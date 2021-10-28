Таку думку висловив представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. Він вважає, що наразі Україна збирає свої козирі.

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"Думаю, ми збираємо козирі, враховуючи кримінальні справи щодо Медведчука та нещодавно затриманого Косяка. Якщо Росія проявить до них інтерес і заявить їх на обмін, зокрема Косяка, як громадянина Росії, то Україна розгляне це питання", – зазначив Гармаш.

На сьогодні Росія ставить питання щодо консульського доступу до Косяка.

Це означає, що Росія фактично визнає його громадянство. Однак вони офіційно не звертаються щодо підтвердження його громадянства,

– зазначив Гармаш.

"Ми не визнаємо громадянства, виданого незаконних шляхом жителям ОРДЛО. Тут є юридична колізія, але вона насамперед стосується Росії. Україна розглядатиме це питання, коли буде офіційне звернення – тоді прийматимемо рішення, що робити з Косяком", – додав він.

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