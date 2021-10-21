Оскільки затриманий Андрій Косяк є громадянином Росії, то російський консул має право зустрітися з ним. Про це Дмитро Кулеба розповів на Форумі Асоціацій.

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Затриманий є доказом злочинів Росії

За словами Кулеби, затриманий Андрій Косяк та заяви російського МЗС щодо його затримання вкотре доводять те, що Росія є учасницею конфлікту на Донбасі.

Безумовно, це є визнанням того, що Росія у різних формах, у цьому випадку у вигляді свого громадянина, бере участь і є єдиною стороною міжнародного збройного конфлікту,
– заявив Кулеба.

Глава українського МЗС поки не уточнив, чи скористаються російські дипломати своїм правом навідати затриманого.

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